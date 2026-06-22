PEMEX controla fuga de combustóleo en ducto de Salina Cruz

La empresa estatal Pemex informó que logró controlar y reparar una fuga de combustóleo registrada en un ducto ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, luego de que personal especializado atendiera el incidente durante labores de emergencia.

De acuerdo con el comunicado difundido por la petrolera, la pérdida de contención ocurrió en el kilómetro 2+500 de un ducto de 16 pulgadas, en el tramo Refinería-Terminal Marítima, a la altura de la colonia Aviación. El material derramado fue identificado y el punto de filtración fue sellado por los equipos técnicos.

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Asimismo, Pemex detalló que el combustóleo recuperado fue recolectado y trasladado a la refinería de Salina Cruz para su manejo conforme a los procedimientos establecidos, con el objetivo de minimizar riesgos ambientales y operativos en la zona.

La empresa añadió que mantendrá vigilancia permanente en el área para garantizar la seguridad y el resguardo del perímetro, además de pedir a la población seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúan las labores de supervisión.

🔖 Tarjeta Informativa | Activa Pemex protocolos operativos en la Refinería Salina Cruz

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Editor: Edgar Espinoza

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