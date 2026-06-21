Lluvias en la Sierra Negra provocan deslaves y cierres carreteros

La intensa lluvia del fin de semana registrada en la Sierra Negra de Puebla provocó diversos desgajamientos de cerros y el cierre de algunas vialidades, generando la movilización de personal de Protección Civil estatal y municipal.

En el municipio de Nicolás Bravo, el desgajamiento de parte de un cerro en la zona conocida como “La Cueva de la Hacienda” generó un deslave que bloqueó por completo la carretera estatal Azumbilla–Tlacotepec de Porfirio Díaz y encendió las alertas entre habitantes y automovilistas.

En el marco de la emergencia, un motociclista estuvo a punto de ser arrastrado por la fuerte corriente de agua que descendía de la ladera. Sin embargo, fue rescatado oportunamente por elementos de la Policía Municipal de Nicolás Bravo, evitando una posible tragedia.

El derrumbe dejó incomunicado temporalmente este importante tramo carretero, mientras personal de Protección Civil y corporaciones de seguridad iniciaron labores para retirar toneladas de lodo, piedras y escombros acumulados sobre la vía.

Una intensa granizada sorprendió a habitantes de la comunidad de San Bernardino Lagunas, perteneciente al municipio de Vicente Guerrero, en la zona de la montaña poblana, generando preocupación entre las familias debido a los posibles daños en viviendas y parcelas de cultivo.

Habitantes señalaron que la intensidad de la tormenta fue inusual y temen que las pérdidas en el campo puedan ser significativas, especialmente en parcelas que se encontraban en etapa de desarrollo.

En ambos hechos no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, se mantiene la expectativa por los resultados de la evaluación oficial que determinará el impacto real de este fenómeno natural.

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