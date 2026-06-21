Sindicato logra preacuerdo global del 19.5% con Audi

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) acudieron a una asamblea divisional extraordinaria este domingo en la que la Comisión Revisora les informó de un acuerdo global del 19.5 por ciento, el cual incluye un incremento directo de 4.6 por ciento al salario.

El preacuerdo del Sitaudi con la armadora de lujo que tendrán que votar los trabajadores el próximo martes y miércoles establece vales navideños y un bono a utilidades de 25 mil pesos, menos impuestos, como una garantía tras lo que sucedió de una reducción en esta prestación, lo que generó aplausos del personal.

El líder del Sitaudi, César Orta Briones, les explicó que este año la reducción de las utilidades se debió a la situación internacional en el sector automotriz, por lo que acordaron este punto con la empresa para no afectar sus ingresos en caso de que Audi pase por otra situación similar.

También acordaron 12 días consecutivos de vacaciones, además de mover la revisión salarial hasta el 1 de diciembre para empezar en el 2027 y ya no en enero de cada año.

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#Puebla 🚨 Trabajadores de Audi acudieron a asamblea divisional extraordinaria en la que les informaron de un acuerdo global del 19.5 por ciento, el cual incluye un incremento directo al salario de 4.6 por ciento.



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Durante la reunión con sindicalizados, explicó que rompieron tres topes salariales en esta negociación contractual, lo que habían esperado por años.

Asimismo, establecieron que familiares podrán trabajar en las mismas plazas que tienen, ya sea hijos o hermanos, por lo que tendrán que llenar una hoja en la que los trabajadores pongan a quienes puedan heredarlas.

Por otra parte, informó del aumento de vales de despensa que quedaron en 2 mil 120 pesos, pues antes eran de mil 930 pesos, además de lq ayuda de útiles escolares que fue de 2 mil 231 pesos a 2 mil 333 pesos.

Orta Briones les explicó a los trabajadores que el aumento directo al salario supera el 3.9 por ciento de la inflación.

Será el próximo martes y la madrugada del miércoles cuando los sindicalizados puedan votar por este preacuerdo y así se evite la huelga programada para el 26 de junio a las 11:00 horas.

El primer grupo de trabajadores salió optimista tras el desglose del acuerdo al que llegaron y adelantaron que votarán a favor del mismo para evitar la huelga, tras extender las negociaciones 10 días.

Editor: Renato León

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