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jueves, julio 9, 2026
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Fuerte lluvia sumerge a Puebla; deja inundaciones y autos varados

Por:
Amaury Jiménez
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Bulevar Carmelitas: cinco autos varados por encharcamientos.

Por segundo día consecutivo, la intensa lluvia registrada la tarde y noche de este miércoles causó múltiples inundaciones en principales avenidas, vehículos varados y severas complicaciones en distintos puntos de la capital poblana. Autoridades municipales y estatales hicieron un llamado a la población a extremar precauciones.

En Periférico Ecológico, a la altura del fraccionamiento Los Héroes, con dirección a la 11 Sur, se registró una fuerte acumulación de agua que redujo la circulación a un solo carril y generó largas filas de automóviles.

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En la zona del puente peatonal de la 2 Sur y Periférico, al menos dos vehículos quedaron atrapados por el nivel del agua.

Al igual que el día anterior, fuertes inundaciones se presentaron en el cruce de Camino Real a Cholula y Calzada Zavaleta, además de Esteban de Antuñano y el bulevar del Niño Poblano, donde automovilistas enfrentaron dificultades para circular.

En bulevar Carmelitas, al menos cinco vehículos quedaron varados por los encharcamientos. En calles de la colonia San Manuel se registró acumulación de agua, y vecinos implementaron medidas preventivas para evitar que el líquido ingresara a negocios y viviendas.

La lluvia de las 19:00 horas también ocasionó afectaciones en Los Héroes, Infonavit San Jorge, Valle Paraíso, Bugambilias y otras zonas del sur de la capital poblana, donde algunas viviendas sufrieron inundaciones al ingresar el agua a los inmuebles.

Una situación que alarmó fue que el río Atoyac alcanzó aproximadamente el 95 por ciento de su capacidad a la altura de Patriotismo y Bosques de Atoyac, además de que el río de San José La Cañada incrementó considerablemente su nivel. Por ello, se exhortó a transeúntes a evitar cruzar cauces y zonas inundadas.

Las lluvias aún continúan, por lo que se prevé que durante la madrugada persistan. Autoridades exhortaron a la población a evitar vialidades con encharcamientos, conducir con precaución y mantenerse alerta a los avisos de Protección Civil.

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