Fuerte lluvia sumerge a Puebla; deja inundaciones y autos varados

Por segundo día consecutivo, la intensa lluvia registrada la tarde y noche de este miércoles causó múltiples inundaciones en principales avenidas, vehículos varados y severas complicaciones en distintos puntos de la capital poblana. Autoridades municipales y estatales hicieron un llamado a la población a extremar precauciones.

En Periférico Ecológico, a la altura del fraccionamiento Los Héroes, con dirección a la 11 Sur, se registró una fuerte acumulación de agua que redujo la circulación a un solo carril y generó largas filas de automóviles.

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#AHORA 🚨 El nivel del Río Atoyac, a la altura de las colonias Patriotismo y Bosques de Atoyac, alcanza en estos momentos el 95% de su capacidad.



Autoridades llaman a mantenerse al tanto de los reportes oficiales. pic.twitter.com/0cpsw8lt74 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 9, 2026

En la zona del puente peatonal de la 2 Sur y Periférico, al menos dos vehículos quedaron atrapados por el nivel del agua.

Al igual que el día anterior, fuertes inundaciones se presentaron en el cruce de Camino Real a Cholula y Calzada Zavaleta, además de Esteban de Antuñano y el bulevar del Niño Poblano, donde automovilistas enfrentaron dificultades para circular.

#ATENCIÓN ⚠️ Estos son los puntos de #Puebla capital y alrededores cuya circulación se encuentra cerrada o seriamente complicada en estos momentos a causa de las lluvias.



Tomen nota y EVITEN pasar por estas zonas 🚧🚨 pic.twitter.com/wOmqXjnEXq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 9, 2026

En bulevar Carmelitas, al menos cinco vehículos quedaron varados por los encharcamientos. En calles de la colonia San Manuel se registró acumulación de agua, y vecinos implementaron medidas preventivas para evitar que el líquido ingresara a negocios y viviendas.

La lluvia de las 19:00 horas también ocasionó afectaciones en Los Héroes, Infonavit San Jorge, Valle Paraíso, Bugambilias y otras zonas del sur de la capital poblana, donde algunas viviendas sufrieron inundaciones al ingresar el agua a los inmuebles.

#AHORA 🚨 Una parte del bulevar Carmelitas ya muestra los efectos de la #lluvia de esta tarde y noche en #Puebla capital.



Algunos vehículos quedaron varados en el punto. pic.twitter.com/tzYOXC66Hc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 9, 2026

Una situación que alarmó fue que el río Atoyac alcanzó aproximadamente el 95 por ciento de su capacidad a la altura de Patriotismo y Bosques de Atoyac, además de que el río de San José La Cañada incrementó considerablemente su nivel. Por ello, se exhortó a transeúntes a evitar cruzar cauces y zonas inundadas.

Las lluvias aún continúan, por lo que se prevé que durante la madrugada persistan. Autoridades exhortaron a la población a evitar vialidades con encharcamientos, conducir con precaución y mantenerse alerta a los avisos de Protección Civil.

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