Estudiantes IBERO Puebla desarrollan sistema para atención de quemaduras

Con el objetivo de mejorar la atención inicial y el seguimiento de personas con quemaduras de segundo grado, Ana Sofía Téllez, María José Ballesteros, Julieta Hernández, Ximena Carmona y Greayshell Cielo, estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la IBERO Puebla, desarrollaron KUMMA, un sistema integral de acompañamiento para lesiones provocadas por escaldaduras y contacto térmico.

El proyecto surgió al identificar la desinformación que hay en la actuación y atención ante una quemadura, lo que termina en remedios caseros que pueden agravar la lesión. Frente a esta problemática, el equipo diseñó una propuesta que brinda orientación y herramientas para atender la herida de manera adecuada desde los primeros minutos y durante todo el proceso de recuperación.

De acuerdo con la investigación realizada por las estudiantes, las quemaduras representan un problema de salud pública a nivel mundial. En México, menos del 1% de la población cuenta con capacitación en primeros auxilios y Puebla ocupa el noveno lugar entre las entidades con mayor incidencia de este tipo de lesiones.

KUMMA se estructura en dos etapas de atención. La primera consiste en un kit de intervención inicial que incorpora un sistema de vendaje con un mecanismo de rotación y un depósito de agua estéril que humedece la venda para facilitar su aplicación sobre la quemadura. Esta solución permite cubrir la lesión de forma provisional mientras la persona recibe atención médica, disminuyendo el riesgo de infección.

La segunda etapa corresponde al acompañamiento posterior al tratamiento médico. Para ello, el proyecto incorpora un kit con los insumos necesarios para el proceso de recuperación, incluido un dispensador de sulfadiazina de plata que facilita la aplicación del medicamento sobre los apósitos y favorece un manejo más seguro de la lesión.

Como complemento, KUMMA integra una aplicación que funciona como un sistema de vinculación entre pacientes y personal médico. A través de esta plataforma, las personas usuarias pueden registrar el avance de su recuperación, recibir recordatorios y consultar videos guía sobre el cuidado de la herida, mientras que los profesionales de la salud tienen acceso al historial clínico y pueden monitorear la evolución del tratamiento para identificar posibles alertas.

La propuesta refleja un enfoque de diseño centrado en las personas, al integrar productos, servicios y herramientas digitales que buscan ofrecer mayor seguridad, acompañamiento e información durante un proceso que suele generar incertidumbre tanto para pacientes como para sus familias.

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