OPS advierte crisis sanitaria en Venezuela tras terremotos

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Venezuela está sufriendo una de sus peores crisis después de los terremotos que azotaron al país, siendo las costas las zonas más afectadas.

Uno de los principales problemas que se enfrentan en este momento es la falta de atención médica adecuada, sumado al hacinamiento en los refugios, lo que limita drásticamente el acceso a recursos básicos como el agua potable.

La situación en el lugar es cada vez más crítica. La cifra de personas fallecidas sigue en aumento, alcanzando ya las 3 mil 811 víctimas. Además, según los últimos reportes, se registran 16 mil 740 personas heridas y 17 mil 907 que se han quedado sin un techo donde vivir.

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Los próximos seis meses serán decisivos para la recuperación de las comunidades afectadas por los terremotos en 🇻🇪.



Se ha lanzado un adendum del Plan de Respuesta Humanitaria por US$298 M para ampliar el apoyo a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses. pic.twitter.com/FoTNjemwfq — OCHA Venezuela (@OCHA_Venezuela) July 9, 2026

Toda esta catástrofe representa un golpe devastador que se suma a la situación que ya venía atravesando la nación. Desde hace años, el país enfrentaba una profunda crisis debido a que los profesionales de la salud preferían emigrar a otros destinos, lo que dejó a Venezuela en una posición sumamente vulnerable y contribuyó de manera directa a la actual falta de atención médica.

“En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud podrían derivarse no solo de las lesiones causadas por los terremotos, sino también de las interrupciones en los servicios de salud, el hacinamiento, las deficiencias en el agua y el saneamiento, y la reducción del acceso a vacunas y atención médica de rutina”, advirtió el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

Aunque gracias a la ayuda de los países la situación parece estar mejorando debido al apoyo de equipos profesionales de rescate, el gobierno de la nación está siendo duramente criticado por el presunto mal manejo de la emergencia.

Editor: Juan David Moreno Saldaña.

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