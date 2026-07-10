Repuntan ventas y producción de vehículos pesados en México

La industria mexicana de vehículos pesados registró una mejora durante junio de 2026, después de varios meses con resultados desfavorables. De acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las ventas, la producción y las exportaciones mostraron un crecimiento anual, reflejando una recuperación en la actividad del sector.

El avance fue atribuido, en parte, al crecimiento de la demanda de unidades nuevas impulsada por la preparación logística rumbo a la copa de futbol, así como por los incentivos fiscales relacionados con la depreciación acelerada para la renovación de flotas, señalaron representantes de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Te puede interesar: WhatsApp prepara función para no olvidar ningún cumpleaños

El desempeño de junio representa un cambio positivo para una industria que durante buena parte del año había enfrentado caídas en producción y exportaciones, afectada por la desaceleración de algunos mercados internacionales y la incertidumbre comercial.

Con los resultados más recientes, el sector recupera dinamismo y fortalece sus expectativas para el segundo semestre de 2026.

Las cifras del INEGI muestran que el mercado de vehículos pesados mantiene una estrecha relación con el comportamiento de la economía nacional, debido a que este tipo de unidades son utilizadas principalmente en actividades de transporte de mercancías y pasajeros. Un mayor movimiento comercial suele traducirse en una mayor demanda de camiones y autobuses.

Especialistas consideran que, aunque los resultados de junio son alentadores, el comportamiento de los próximos meses dependerá de factores como la estabilidad económica, la evolución del comercio con Estados Unidos y las inversiones que realicen las empresas de transporte para modernizar sus flotas.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: