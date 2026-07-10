Actividad industrial en México retrocedió en 19 estados

La actividad industrial en México registró un desempeño desigual durante el mes de marzo de 2026, al presentar retrocesos en 19 de las 32 entidades del país, de acuerdo con los resultados más recientes del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El informe señala que las disminuciones estuvieron relacionadas con el comportamiento de los sectores de construcción, minería, manufacturas y generación y distribución de energía. En contraste, algunos estados lograron mantener un crecimiento impulsado principalmente por la actividad manufacturera y proyectos de infraestructura.

Entre las entidades con mejor desempeño destacaron Tabasco, Sonora, Campeche e Hidalgo, donde la industria manufacturera mostró avances respecto al mismo periodo del año anterior.

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Por el contrario, Quintana Roo figuró entre los estados con las mayores caídas, debido al descenso en la actividad de la construcción y las manufacturas.

Los datos del Inegi reflejan que el comportamiento de la industria continúa siendo heterogéneo entre las regiones del país, ya que mientras algunos estados mantienen un ritmo de crecimiento, otros enfrentan una desaceleración que impacta en la producción y la actividad económica local.

Especialistas consideran que la evolución de la industria dependerá del dinamismo de sectores estratégicos como la manufactura, la construcción y la inversión en infraestructura, además del entorno económico nacional e internacional que influye en la producción y las exportaciones.

Editor: Arturo Medina

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