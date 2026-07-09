Gobierno federal alista medidas preventivas ante “El Niño”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, como parte de las acciones preventivas ante las lluvias en territorio nacional causadas por el fenómeno de “El Niño”, se trabaja para que en dos meses se tenga listo el alertamiento telefónico para fenómenos meteorológicos en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Detalló que en todos los estados se realiza desazolve de ríos, de presas, apertura del diámetro de los ríos, colocación de barreras, entre otros.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que “El Niño”, que es un evento climático en el que interacciona la temperatura de la atmósfera y el océano, se repite cada dos a siete años. Y actualmente hay un 63 por ciento de probabilidad de que sea un fenómeno muy fuerte.

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Informó que este año, sería en diciembre el pico más alto de este fenómeno y se mantendrá hacia el siguiente año; se estima que para verano haya una disminución de lluvias en el centro y sur del país, mientras que en invierno en el norte del país será más húmedo. Y el siguiente año habrá temperaturas altas en primavera.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, detalló que, como parte de las acciones preventivas, se mantiene coordinación con los 32 estados de la República, con los gabinetes legales y ampliados del estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua); se mantienen mapas actualizados, se vigilan los refugios y se despliega equipo de Protección Civil en todo el territorio para atender a la población afectada.

Asimismo, se establecen puestos de comando en 17 estados costeros, de los que al momento hay 11 conformados y la siguiente semana se establecerá el resto.

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