SEDIF analiza resultados y estrategias para ampliar servicios

Con el propósito de dar seguimiento a las acciones de asistencia social y fortalecer la coordinación institucional en favor de las familias poblanas, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Patronato de este organismo, en la que sus integrantes presentaron un informe de las actividades y programas desarrollados durante el más reciente trimestre.

Durante la reunión, las y los asistentes analizaron los resultados alcanzados en distintas áreas y revisaron nuevas líneas de trabajo para ampliar la cobertura de los servicios, fortalecer la atención a los sectores prioritarios y consolidar una política social cercana, humana y eficiente.

En el marco de la sesión, Ceci Arellano presentó ante las y los integrantes del Patronato al director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, a quien expresó su respaldo para trabajar de manera coordinada en favor de las personas en situación prioritaria, en concordancia con la visión humanista que impulsa el gobernador Alejandro Armenta para atender las necesidades de las familias poblanas.

Los acuerdos establecidos durante esta sesión reafirman el compromiso del Sistema Estatal DIF de mantener una mejora continua en sus programas y servicios, en sintonía con los principios de bienestar, inclusión y justicia social que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mediante el trabajo conjunto entre instituciones y sociedad.

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