Capital de la Tecnología fortalece innovación en Puebla

La Capital de la Tecnología y Sostenibilidad consolida a Puebla como un centro estratégico para la innovación, la industria y el desarrollo científico, al reunir proyectos que transforman el conocimiento en soluciones para mejorar la calidad de vida de la población, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Subrayó que este modelo democratiza el acceso a productos tecnológicos, industriales y alimenticios mediante la colaboración entre el Gobierno del Estado, la academia y el sector productivo. En este esfuerzo participan instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo talento especializado fortalece la transferencia de conocimiento y la creación de nuevas oportunidades de desarrollo.

El ejecutivo estatal informó que en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad ya opera la fábrica de paneles solares y que el complejo albergará la industria del Café Bienestar, la fábrica de baterías de litio para el vehículo eléctrico Olinia y la industria del Maíz del Bienestar. Asimismo, resaltó la apertura del Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel (CERHAN), la construcción de más de mil viviendas a cargo de Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), así como la rehabilitación del parque central y la creación de nuevos espacios culturales y recreativos para las familias.

Por su parte, el director de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, José Antonio Silva Hernández, explicó que la Oficina de Transferencia de Tecnología concentra laboratorios especializados, áreas de prototipado, innovación, capacitación, certificación, vinculación industrial y académica, espacios de coworking y salas de colaboración, con el objetivo de convertir la investigación en productos y servicios con impacto comercial y social.

Entre los proyectos de mayor alcance destacó el desarrollo de una proteína en formato de atole elaborada con amaranto poblano, actualmente en proceso de validación por Cofepris. El producto contiene 22 gramos de proteína, tendrá un costo aproximado de 18 pesos y está dirigido principalmente a personas adultas mayores. Además, la tecnología ya se transfirió a productores poblanos de amaranto para fortalecer esta nueva cadena productiva.

Antonio Silva Hernández también informó sobre el taller de transición hacia la electromovilidad que se desarrolla junto con Olinia y resaltó el proyecto de una silla de ruedas controlada mediante interfaces neuronales, creado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Puebla, como ejemplo del talento que impulsa este ecosistema.

En enlace remoto, el director de Seguimiento a la Inversión y Vinculación Institucional, Pedro Foncerrada López, señaló que la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad cuenta con infraestructura para fortalecer el desarrollo económico y social, entre la que destacan un centro de convenciones, terminal de autobuses, plantas potabilizadora y tratadora de aguas residuales, Centro Integral de Servicios, IMSS – Bienestar, Unidad de Medicina Familiar del IMSS, Banco del Bienestar y un Centro de Mantenimiento Optoelectrónico de la Secretaría de Marina.

Además, dispone de un hotel, desarrollos habitacionales, mil 160 viviendas en construcción por parte de la CONAVI, un parque metropolitano, instalaciones deportivas y un sólido clúster educativo conformado por el Centro Escolar Natalia Serdán Alatriste, la Universidad Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable de Puebla, la sede San José Chiapa de la BUAP, el CERHAN y el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Puebla del IPN, lo que fortalece la formación de talento y el crecimiento tecnológico de Puebla.

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