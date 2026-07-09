Refuerzan monitoreo por lluvias en municipios de Puebla

Ante las lluvias registradas en diversos municipios de la entidad, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, desplegó acciones de monitoreo y atención inmediata a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo, con el propósito de proteger a la población y atender de forma oportuna las incidencias derivadas de las precipitaciones.

De acuerdo con el reporte del organismo que encabeza el coronel Bernabé López Santos, con corte a las 20:00 horas se registraron lluvias ligeras en Tepanco de López, Juan N. Méndez, Rafael Lara Grajales, Nopalucan de la Granja, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Tlahuapan, San Felipe Teotlalcingo, Huehuetla, Chilchotla, San Matías Tlalancaleca, Tlacotepec de Benito Juárez, Chiautzingo, Calpan, Domingo Arenas y San Miguel Xoxtla, así como en las regiones de Teziutlán, Huauchinango y Xicotepec.

Las lluvias moderadas se presentaron en Chichiquila, San Andrés Cholula, Puebla, Atzala, Huaquechula, Huehuetlán el Chico, Tepatlaxco de Hidalgo, Chiautla de Tapia, Epatlán, Teotlalco, Juan C. Bonilla y Tlapanalá. En tanto, las precipitaciones fuertes ocurrieron en San José Chiapa, Atlixco, Santa Isabel Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Nealtican, Chietla, Izúcar de Matamoros y Tilapa, así como caída de granizo en los municipios de Puebla e Izúcar de Matamoros.

Personal de la dependencia atendió una vivienda inundada en la colonia La Concepción Sur, en San Andrés Cholula, donde el nivel del agua alcanzó aproximadamente 15 centímetros en la sala. El equipo efectuó labores de extracción mediante una bomba de achique.

Asimismo, en las instalaciones del Sistema de Información y Comunicación del Estado (SICOM), se realizó la apertura de alcantarillas para facilitar el desfogue del agua acumulada y reducir los niveles de encharcamiento.

Respecto al incremento del nivel del río Atoyac, personal de Protección Civil Estatal verificó la zona de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla. Se confirmó que no existían viviendas afectadas; se reportó el ingreso de agua a patios de algunos domicilios. Al momento de la revisión, el nivel del río disminuyó, sin registro de personas lesionadas ni condiciones de riesgo para la población.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la seguridad de las y los poblanos, mantiene vigilancia permanente en las zonas donde se registran lluvias y exhorta a la ciudadanía a seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil, consultar información difundida por medios oficiales y hacer uso de la línea 9-1-1, para reportar alguna emergencia.

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