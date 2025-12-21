Armenta inaugura Festival Navideño 2025 en Centro Expositor

Ante el éxito rotundo del 2024, el Festival Navideño regresa, solo que ahora en un espacio completamente techado de 30 mil metros cuadrados para proteger la salud de las familias en esta temporada invernal, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al encabezar la inauguración de este espacio de luz y alegría en la zona histórica de Los Fuertes.

En compañía de su esposa Ceci Arellano y de sus hijos, Alex, Ceci y Cristy, el gobernador refrendó el compromiso de su administración de apoyar a las y los productores, artesanos y emprendedores, con espacios gratuitos en el Centro Expositor para mejorar su economía, en un punto de encuentro digno, seguro y accesible durante estas fechas.

La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, informó que el festival prevé beneficios directos para más de 80 artesanos, productores y más de 100 comercios locales. Señaló que el evento fortalece el tejido social y consolida a Puebla como un destino turístico incluyente.

En su mensaje, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, afirmó que el festival confirma la fuerza turística y económica del estado, al prever más de 400 mil visitantes y una derrama superior a 80 millones de pesos. Indicó que este evento cierra un año con más de 220 actividades del Pasaporte Turístico 2025 y fortalece la prosperidad compartida, al beneficiar de forma directa a comercios, prestadores de servicios, artesanas y artesanos poblanos.

En materia de seguridad y orden, el gobernador anunció sobrevuelos permanentes con helicópteros en la zona metropolitana, coordinación con fuerzas federales y vigilancia por tierra. Además, confirmó la iluminación permanente de bajo puentes del periférico a partir de enero y acciones de mejora urbana, como parte de un trabajo continuo a favor de las familias poblanas.

Con entusiasmo, Laura y Rosa Ramírez, poblanas que visitaron el Festival Navideño destacaron que organizar el evento en el interior del Centro Expositor fue una gran idea que ayuda a demostrar durante más tiempo todas las actividades que se ofrecen. Tomarse las fotos familiares, comer y adquirir productos poblanos.

