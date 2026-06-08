Pável Gaspar dialoga con estudiantes de Izúcar de Matamoros

El diputado Pável Gaspar Ramírez visitó el Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas (CEPLC), en el municipio de Izúcar de Matamoros, con el propósito de estrechar vínculos entre el ámbito educativo y el quehacer legislativo.

En esta institución, el legislador participó en el taller “Poder Legislativo: conformación de proyectos de ley”, donde explicó que una de las características de la LXII Legislatura es que las leyes se construyen al escuchar a la ciudadanía y consultar a personas especialistas, para elaborar ordenamientos legales orientados al bienestar y a la justicia social de las y los poblanos.

Asimismo, destacó la aprobación, en su momento, del dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer la figura de la Diputación Migrante, que será una realidad en Puebla en 2027.

Durante su intervención, subrayó los avances en materia de igualdad de género y participación política de las mujeres, al recordar que actualmente el Congreso del Estado cuenta con una mayoría de diputadas.

Asimismo, exhortó a las y los estudiantes del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas, en Izúcar de Matamoros, a perseguir sus metas con determinación, al señalar que los sueños pueden convertirse en realidad cuando se acompañan de esfuerzo, disciplina y perseverancia.

En este ejercicio de participación se contó con la presencia de autoridades y docentes del CEPLC, encabezadas por la directora general, Elizebeth Gómez Jiménez, así como de estudiantes de la institución.

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