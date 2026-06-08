Comisión aprueba dictamen para fortalecer órdenes de protección a mujeres en Puebla

La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Xel Arianna Hernández García, aprobó el proyecto de dictamen para adicionar el artículo 25 Bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

El objetivo es armonizar la legislación estatal con el ordenamiento federal, a fin de incorporar principios rectores que faculten a las autoridades estatales para dictar órdenes de protección y garanticen la seguridad e integridad de las mujeres en situación de riesgo.

El proyecto de dictamen, elaborado a partir de la iniciativa de la diputada Xel Arianna Hernández García, adiciona el artículo 25 Bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla para establecer que las medidas u órdenes de protección deberán dictarse e implementarse con base en los siguientes principios: concentración, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia, accesibilidad, integralidad y pro persona.

En este sentido, la diputada Xel Arianna Hernández señaló que la propuesta legislativa representa una herramienta jurídica que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para mujeres e infancias víctimas de violencia, al garantizar procesos inmediatos bajo principios de transparencia y confidencialidad.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una propuesta para modificar la redacción e incluir el término “niñas y adolescentes” en el artículo 25 Bis, fracción VII, la cual fue avalada por las integrantes del órgano colegiado.

A la sesión de la Comisión asistieron las diputadas Xel Arianna Hernández García, Ana Lilia Tepole Armenta, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Ana Laura Gómez Ramírez y Kathya Sánchez Rodríguez.

Te recomendamos: