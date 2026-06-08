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Arranca Feria del Nopal 2026 en San Bernardino Tlaxcalancingo

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Feria contará con amplia oferta gastronómica durante tres días.

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, encabezó la inauguración de la Feria del Nopal 2026 en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

Durante el acto protocolario destacó la importancia de esta celebración que, año con año, reúne a productores, artesanos, comerciantes y familias para reconocer el valor cultural, gastronómico y económico del nopal, uno de los productos más representativos de la región.

En ese sentido, señaló que esta feria representa el esfuerzo y la dedicación de generaciones de familias que han encontrado en el cultivo y comercialización del nopal una fuente de sustento y un elemento fundamental de la identidad de San Bernardino Tlaxcalancingo.

La Feria del Nopal 2026 contará durante tres días con una amplia oferta gastronómica, exposiciones, actividades culturales, presentaciones artísticas y espacios de convivencia para habitantes y visitantes de San Andrés Cholula y municipios vecinos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando iniciativas que fortalecen las tradiciones y generan oportunidades de desarrollo para las familias sanandreseñas.

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