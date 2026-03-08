Implementan operativo por subida al “ombligo” del Popocatépetl

Para garantizar la seguridad de las y los participantes durante la tradicional subida al “ombligo” del volcán Popocatépetl, que se realizará el próximo 12 de marzo desde la comunidad de Santiago Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos. El Gobierno del Estado de Puebla, por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier, implementa un operativo de prevención y coordinación interinstitucional.

El coordinador general de Protección Civil del Estado, coronel Bernabé López, informó que estas acciones buscan prevenir riesgos ante la actividad volcánica, ya que durante esta celebración algunos participantes ascienden a zonas cercanas al cráter donde existe mayor caída de material volcánico. En ese sentido, destacó que se trabaja de manera coordinada con la mayordomía para que la actividad se realice con responsabilidad y concluya con saldo blanco.

Durante una reunión con integrantes de la mayordomía y autoridades locales, se acordó establecer medidas preventivas como retenes de control para evitar el ingreso de visitantes ajenos a la comunidad, así como llevar un registro de las personas que participarán en el ascenso y su posterior descenso.

En el dispositivo participarán Protección Civil Estatal, Seguridad Pública, Policía Estatal, Policía Forestal y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud.

