Morena fija calendario para selección de candidatos rumbo a 2027

El Consejo Nacional de Morena dio este sábado 6 de marzo el “banderazo de salida” oficial rumbo al proceso electoral de 2027.

Bajo la consigna de evitar una “guerra de veneno” interna, el partido aprobó los lineamientos que regirán la selección de sus coordinadores —y futuros candidatos— que impactarán directamente a los cuadros políticos de Puebla.

El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, y la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, presentaron un esquema que busca blindar la unidad del movimiento y cerrar paso a la guerra sucia.

Para las candidaturas principales, Morena irá a una encuesta final con solo seis aspirantes (tres hombres y tres mujeres), garantizando paridad de género desde la etapa de medición.

Se estableció una vigilancia “lupa” para evitar que funcionarios actuales utilicen presupuesto o infraestructura oficial para promoverse.

Los lineamientos prohíben estrictamente las descalificaciones entre compañeros, incluso en plataformas digitales y a través de “bots”.

Queda prohibido el gasto excesivo en espectaculares, bardas y eventos masivos que no sean estrictamente informativos.

¿Cómo se aplicará en Puebla?

Para la entidad poblana, estos lineamientos ponen orden en una carrera que ya empezaba a despegar.

El partido fijó distintas fechas clave para dar a conocer los nombres de quienes fungirán como coordinadores y, eventualmente, abanderarán las candidaturas.

El 3 de agosto será la elección de coordinadores distritales federales, es decir, de los aspirantes a las 16 diputaciones federales.

El 21 de septiembre es la designación de coordinadores municipales, que serán candidatas y candidatos a los 217 ayuntamientos del estado.

Mientras que el 8 de noviembre será el nombramiento de coordinadores de distritos locales, para abanderar las candidaturas a las 41 diputaciones locales.

En Puebla, esto significa que los aspirantes a alcaldías y diputaciones locales tienen entre seis y ocho meses para consolidar su posicionamiento en las encuestas.

Para evitar sospechas, se mantendrá el modelo de una encuesta interna de Morena acompañada de dos encuestadoras externas que funcionarán como auditoras del proceso.

Los aspirantes poblanos deberán firmar una carta compromiso donde aceptan los resultados de la encuesta como “inapelables”, evitando así las fugas de perfiles hacia la oposición por no obtener la candidatura.

Durante la sesión, se hizo un llamado a cuidar la alianza con el PT y el Partido Verde, a pesar de las tensiones actuales por la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.

Para Puebla, esto sugiere que la coalición “Seguiremos Haciendo Historia” buscará mantenerse en la mayoría de los municipios, aunque las reglas de selección interna de Morena serán el estándar para los aliados.

