Buscan endurecer penas en Puebla por estupro cuando provoque embarazo

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, presentó un paquete de reformas que busca elevar hasta los 12 años de prisión las penas por estupro cuando este resulte en un embarazo.

La iniciativa surge como una respuesta ante la crítica que atraviesa la entidad, la cual se ubica en los primeros lugares nacionales en nacimientos registrados en menores de edad.

Durante la presentación de su propuesta, Suriano Corrales expuso cifras del INEGI que evidencian un fallo en las estrategias de prevención actuales.

En 2024, Puebla registró más de 6 mil nacimientos de madres cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 17 años.

Puebla ocupa los primeros lugares nacionales en casos absolutos de embarazos infantiles; además, ocupa el cuarto lugar en el país en casos de maternidad temprana.

“Estas cifras muestran que en Puebla sigue existiendo una de las mayores incidencias de embarazos infantiles y adolescentes, lo que nos obliga a adoptar medidas normativas para prevenir, atender y sancionar de manera más eficaz”, sentenció la legisladora.

La reforma principal se centra en modificar el Código Penal del Estado para castigar con mayor severidad a quienes cometan estupro.

Las penas actuales van de 4 a 8 años de cárcel; en caso de que el estupro resulte en un embarazo, la pena se elevará en una mitad, alcanzando un máximo de 12 años de prisión.

Además, se busca tipificar el término de “violencia por embarazo infantil y adolescente” como cualquier acto cometido contra una menor de 18 años que derive en esta condición, otorgándole un marco de protección jurídica más robusto.

El Gobierno de Puebla deberá asegurar que las niñas y adolescentes embarazadas no abandonen la escuela, mediante flexibilidad académica (clases digitales y presenciales) y programas de acompañamiento.

A la par, autoridades estatales y municipales estarán obligadas a diseñar e implementar protocolos de prevención y campañas permanentes de concientización.

El paquete de reformas de Fedrha Suriano fue turnado a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su análisis.

