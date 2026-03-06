Por primera vez, la Leagues Cup tendrá partidos en México

A través de un video en redes sociales, se anunció que la competencia que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, la Leagues Cup, finalmente llevará a cabo encuentros en territorio mexicano.

Aunque inicialmente serán solo cuatro partidos en tres sedes distintas, el anuncio generó una gran expectativa sobre la posibilidad de que, en el futuro, esta cifra aumente y la afición pueda disfrutar con mayor frecuencia de los clubes estadounidenses en nuestro país.

Las escuadras elegidas para jugar en casa son Toluca, Tigres y América. Mientras que “los felinos” y “las águilas” disputarán un solo encuentro en su cancha, los “diablos rojos” tendrán el privilegio de ser locales en dos ocasiones.

Por su parte, los conjuntos visitantes que viajarán a México serán Seattle Sounders, San Diego FC, Vancouver Whitecaps y FC Dallas.

Los encuentros quedaron programados de la siguiente manera:

de la siguiente manera: Toluca vs. Seattle Sounders : 5 de agosto en el Estadio Nemesio Diez.

: 5 de agosto en el Estadio Nemesio Diez. América vs. San Diego FC : 6 de agosto en el Estadio Banorte.

: 6 de agosto en el Estadio Banorte. Tigres vs. Vancouver Whitecaps : 11 de agosto en “El Volcán”.

: 11 de agosto en “El Volcán”. Toluca vs. FC Dallas: 12 de agosto, nuevamente en “La Bombonera”.

Este cambio de formato aumenta las esperanzas de que un club mexicano logre, por fin, alzar el trofeo, un hito que hasta ahora se le ha negado a la Liga MX.

El hecho de ver a rivales como Seattle o Dallas compitiendo en condiciones climáticas y de altitud diferentes a las que acostumbran podría jugarles en contra, permitiendo que los equipos nacionales hagan valer su localía.

¡YA LLEGAMOS! 🇲🇽⚽️



Leagues Cup. En México. Por primera vez. 🏆



See you soon Toluca, Ciudad de México & Monterrey 🫡 pic.twitter.com/mzsjcEbgjK — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

