México podría postularse como sede del Mundial de Clubes 2029

El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, declaró que México podría buscar ser la sede de la Copa Mundial de Clubes 2029, en caso de que se llegar a celebrar cada dos años. La noticia se da cuando México está a punto de hacer historia al convertirse en el único país en albergar tres Copas del Mundo, aunque esta vez como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el directivo, México goza de una posición sólida ante la FIFA al ocupar el séptimo puesto en valoración global. Añadió que el hecho de ser sede del Mundial 2026 y del Mundial Femenil 2031 (donde también compartirá organización) fortalece considerablemente la posible candidatura.

Te puede interesar: Turismo CDMX desmiente cancelación hotelera del 40% por FIFA

A pesar de este entusiasmo, la competencia no será sencilla. México se enfrentaría a naciones como Marruecos y España, aunque los rivales más aventajados parecen ser Brasil y Catar. En el caso de los sudamericanos, el presidente Lula da Silva ya sostuvo reuniones con Gianni Infantino, mientras que el país de Medio Oriente mantiene una relación estrecha con la cúpula de la FIFA tras la organización de la justa mundialista en 2022.

“Pocos países tienen la capacidad de infraestructura, conectividad y garantías que ofrece México. Si el siguiente mundial es en el 27 y el posterior dos años después, nos encantaría participar para traer esa competencia al país”, señaló. Las declaraciones reflejan confianza ante los retos logísticos, considerando que el certamen ahora cuenta con un formato extendido de 48 equipos.

¡ATENTOS!



Mikel Arriola confirmó el deseo de que México sea sede del Mundial de Clubes.



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/KyUMx08nY9 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 5, 2026

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: