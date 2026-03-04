Turismo CDMX desmiente cancelación hotelera del 40% por FIFA

Esta tarde, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, desmintió mediante un comunicado en sus redes sociales las declaraciones de Alberto Albarrán Leyva sobre la supuesta anulación de reservaciones hoteleras por parte de la FIFA. La funcionaria afirmó que tanto las cifras reportadas como el hecho de una cancelación masiva carecen de veracidad.

De cara al inicio de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo parcialmente en nuestro país, surgió una noticia que inquietó tanto a los aficionados como al sector empresarial. Se reportó que el 40% de las reservaciones de hotel realizadas originalmente por la FIFA en la capital han sido canceladas, afectando las expectativas de los negocios que buscan capitalizar este magno evento.

En entrevista para Proceso, el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México reveló que, de las cerca de 2 mil habitaciones que el organismo mantenía bloqueadas, se liberaron alrededor de 800. Según el directivo, este ajuste no ocurrió de forma repentina, sino que se ha registrado de manera paulatina durante el último mes.

Más allá de la cifra, el factor que genera mayor incertidumbre es la falta de una explicación oficial por parte de la cúpula del fútbol mundial. No obstante, Albarrán aclaró que, según su análisis, se trata de un desacuerdo comercial y no de un incumplimiento logístico o falta de capacidad de la infraestructura local.

Hasta el momento, esta situación parece limitarse a la asociación capitalina, ya que no se tiene reporte de incidencias similares en las otras sedes nacionales, como Guadalajara o Monterrey. La agrupación descartó tajantemente que las cancelaciones obedezcan a factores de inseguridad: “El mensaje que nosotros como sector hotelero estamos dando es que esto no es por un tema de violencia; al contrario, la Ciudad de México está preparada”, enfatizó.

A manera de aliento para el sector, el director señaló que esta liberación de espacios representa una oportunidad para el público general, pues ahora habrá mayor disponibilidad para los turistas que viajarán para apoyar a sus selecciones. De acuerdo con las proyecciones de la asociación, la capital mexicana podría alcanzar hasta un 70% de ocupación hotelera durante la justa mundialista, manteniendo una perspectiva optimista a pesar de los ajustes de la FIFA.

Editor: José Francisco Escobar

