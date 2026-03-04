Dross cuenta cómo rechazó una petición del CJNG

El youtuber venezolano DrossRotzank confesó en uno de sus más recientes metrajes, titulado “7 de los hechos más extraños que rodean a El Mencho”, cómo un supuesto grupo perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le solicitó un mensaje para Laisha Oseguera, hija del líder criminal, quien estaba por cumplir años.

La pieza parecía una entrega más dentro de su repertorio de horror y misterio; del puesto 7 al 2, el contenido transcurrió con normalidad, pero al llegar al primer lugar, el tono cambió drásticamente al revelar una experiencia personal. “Incluyo algo que me tocó de cerca”, inició diciendo.

Dross relató que en septiembre de 2023 recibió un correo electrónico anónimo de supuestos suscriptores en Jalisco. Aunque no le resultó extraño debido a su amplia audiencia en México, el mensaje dio un giro inquietante cuando los remitentes se identificaron como integrantes de dicha organización delictiva. La solicitud consistía en felicitar a “Chela”, la hija menor del capo, por su vigésimo segundo cumpleaños.

La petición no era sencilla, ya que buscaban que el youtuber mencionara su sobrenombre, nombre completo y enviara saludos a su padre. Los remitentes intentaron persuadirlo asegurando que la joven no estaba involucrada en los negocios familiares; sin embargo, tras meditarlo, el venezolano decidió declinar la propuesta. La verdadera sorpresa llegó días después, cuando recibió una transferencia por una “gran suma” en su cuenta de PayPal acompañada del mensaje: “Vamos, Dross… solo un saludo”.

“En ese momento comprendí que era serio; nadie ajeno ofrecería esa clase de dinero por adelantado”, añadió. Para evitar cualquier vínculo, rechazó el pago de inmediato, aunque sí guardó registro de la transacción. Afortunadamente, no volvieron a contactarlo, quedando el incidente como una de las anécdotas más tensas de su trayectoria.

