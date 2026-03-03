Bruce Campbell revela que fue diagnosticado con cáncer

A través de sus redes sociales, el actor Bruce Campbell compartió una noticia que conmocionó a la comunidad cinéfila: se le ha diagnosticado cáncer. Aunque precisó que la enfermedad es “tratable”, también aclaró que no es “curable”. Debido a esta situación, explicó que “las apariciones, las convenciones y el trabajo en general deben pasar a un segundo plano frente al tratamiento”.

El intérprete lamentó el impacto de este anuncio y confesó que, si para sus seguidores resulta una sorpresa, para él ha sido igual. Este ajuste en su salud implica que pondrá en pausa su agenda durante el verano con el objetivo de recuperarse lo mejor posible. Su intención es retomar actividades en otoño para la gira promocional de su nueva película, Erie & Emma.

Por otro lado, subrayó que su mensaje no tiene como fin buscar compasión ni consejos, sino brindar la información de primera mano. “Solo quiero adelantarme a los hechos”, señaló, con la intención de evitar filtraciones o rumores falsos, aun siendo consciente de que, a pesar de su precaución, las especulaciones podrían surgir.

Finalmente, expuso su postura ante este reto con una frase que refleja tanto su resiliencia como su característico humor ácido: “No teman, soy un viejo hijo de perra resistente y cuento con un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen rato”.

Bruce Campbell es una figura importante dentro del cine de culto y de terror. Se catapultó a la fama tras interpretar a Ash Williams en la franquicia Evil Dead, personaje que hasta el día de hoy es un referente gracias a su mezcla de heroísmo y humor negro. Con una destacada trayectoria que supera las cuatro décadas.

Editor: José Francisco Escobar

