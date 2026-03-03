Estados Unidos emite alerta por Spring Break 2026 en México

Con el Spring Break 2026 por iniciar, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para estudiantes universitarios que planean viajar a México, ante posibles riesgos de delincuencia y secuestro.

Las vacaciones de primavera en EU se celebrarán entre mediados y finales de marzo, periodo en el que se prevé la llegada masiva de universitarios a playas mexicanas, particularmente Cancún, en Quintana Roo.

No obstante, las autoridades estadounidenses exhortaron a sus ciudadanos a extremar precauciones durante su estancia tras el abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Persisten los riesgos de delincuencia y secuestro”, advirtió el gobierno estadounidense en un comunicado, al tiempo que recordó que actualmente existen múltiples alertas de viaje hacia distintas regiones del país.

Entre las recomendaciones emitidas para quienes decidan viajar destacan evitar la posesión y consumo de drogas, incluida la marihuana medicinal, así como no ingresar dispositivos de vapeo a territorio mexicano.

También se pidió no introducir armas de fuego, municiones, cuchillos, fuegos artificiales, explosivos o navajas, al subrayar que los permisos estadounidenses para portar armas no son válidos en México.

Las autoridades aconsejaron moderar el consumo de alcohol y evitar permanecer en estado de ebriedad en la vía pública, a fin de reducir riesgos; además, atender las indicaciones y alertamientos en playas.

El Departamento de Estado mantiene además la recomendación de “no viajar” a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a condiciones de seguridad.

