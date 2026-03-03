Fijan fecha para nueva comparecencia de Agua de Puebla y SOAPAP

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado definió formalmente la fecha para la nueva reunión de trabajo con los directivos de Agua de Puebla para Todos y el SOAPAP.

El encuentro, que servirá para auditar los avances en el servicio concesionado, se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo.

La diputada Guadalupe Vargas Vargas, presidenta de dicha comisión, informó que ya se han iniciado los trámites ante el área de Servicios Legislativos para habilitar el espacio necesario en la sede del Poder Legislativo para este ejercicio de rendición de cuentas.

Esta reunión destaca por ser la primera que se realiza tras el relevo en la dirección del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

El encuentro contará con la presencia de Josefina Morales Guerrero, quien recientemente rindió protesta como directora del organismo.

Morales Guerrero, exsecretaria de Planeación, Finanzas y Administración del estado, asumió el cargo a finales de marzo, trayendo una visión técnica y financiera a la supervisión de la concesión.

Te puede interesar: Avanza en comisión creación de la Universidad del Arte en Puebla

Lupita Vargas explicó que esta será la tercera comparecencia de los organismos ante la actual legislatura. El objetivo central será evaluar el nivel de cumplimiento del convenio modificatorio firmado el año pasado, el cual establece compromisos específicos de inversión e infraestructura.

Para esta evaluación, los legisladores cuentan con una matriz de 31 parámetros técnicos y operativos que miden el rendimiento de la empresa en el servicio otorgado a las y los poblanos.

Entre los puntos a revisar destacan la calidad del servicio y eficiencia en la distribución; cumplimiento de inversiones en plantas de tratamiento y red hidráulica; y mecanismos de atención ciudadana y seguimiento a quejas por cobros o desabasto.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enfatizó que el Congreso no busca que sea una reunión única, sino definir mecanismos de seguimiento constante a los trabajos de la empresa.

La intención es que el Poder Legislativo tenga herramientas claras para presionar por mejoras reales en el suministro de agua en la zona metropolitana.

#Puebla 📅 El próximo viernes 20 de marzo se llevará a cabo la tercera comparecencia de los directores de Agua de Puebla y Soapap ante el @CongresoPue, informó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vargas Vargas.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/ZyuiXV3sN8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 3, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: