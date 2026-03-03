Avanza en comisión creación de la Universidad del Arte en Puebla

La creación de la Universidad del Arte y la Cultura (UCAC) de Puebla avanzó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.

Durante sesión este martes, las diputadas y diputados locales aprobaron el dictamen para consolidar la institución educativa que iniciará operaciones en el ciclo escolar 2026-2027.

La iniciativa, enviada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, establece la creación de la universidad como un Organismo Público Descentralizada (OPD).

El dictamen establece que contará con disciplinas como licenciaturas en Música, Arquitectura, Artes Plásticas, Danza y Artes Dramáticas.

También habrá un Bachillerato Técnico Especializado en Bellas Artes, permitiendo que los jóvenes inicien su formación profesional desde temprana edad.

La sede principal se ubicará en el Museo Internacional del Barroco (MIB), aunque podrían abrir unidades y oficinas en otros municipios del estado.

La máxima autoridad de la universidad será un Consejo Directivo, presidido de forma honoraria por el gobernador del estado.

Este consejo integrará a los titulares de las Secretarías de Educación, Arte y Cultura, y Planeación y Finanzas, además de contar con la participación de tres miembros distinguidos de la comunidad cultural y artística de Puebla.

La universidad operará bajo principios de interculturalidad, plurietnicidad y sustentabilidad, buscando que la creación artística sea un motor de bienestar social y desarrollo económico vinculado a las industrias creativas.

Además, contempla un sistema de becas y proyectos de cooperación con comunidades indígenas y afromexicanas. La institución está facultada para expedir títulos, certificados y grados académicos con reconocimiento oficial.

