Congreso no ignorará inconformidades ciudadanas: Pável Gaspar

En el municipio de Acatlán de Osorio, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, aseguró que en el Poder Legislativo ninguna inconformidad ciudadana será ignorada y que cualquier asunto relacionado con los señalamientos que se han hecho públicos en torno al municipio será atendido con seriedad, objetividad y estricto apego a la ley.

Durante una rueda de prensa realizada en esta población de la Mixteca poblana, el legislador fijó una postura clara respecto al tema y sostuvo que, una vez que se presente formalmente la solicitud correspondiente ante el Congreso del Estado, esta será turnada de manera inmediata a las instancias y comisiones competentes para su análisis, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

“Como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mi compromiso es garantizar que este proceso se desahogue con seriedad, objetividad y sin demora alguna. Actuar con imparcialidad es nuestra obligación y la imparcialidad no significa silencio ni indiferencia, sino garantizar que cada señalamiento sea analizado a fondo y que toda determinación se adopte con estricto apego a derecho, sin favoritismos y sin consignas de ningún tipo”, expresó.

El diputado reiteró su respeto hacia las y los habitantes de Acatlán de Osorio y afirmó que sus inquietudes merecen respuestas institucionales y responsables. Asimismo, enfatizó que en la actual Legislatura no hay espacio para la impunidad, pero tampoco para los juicios anticipados, por lo que cualquier posible responsabilidad deberá determinarse conforme a la ley.

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