Realizan jornadas de atención animal en varias colonias de Puebla

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad con la protección y el cuidado responsable de los animales de compañía, durante la semana del 8 al 12 de junio se llevaron a cabo Jornadas de Bienestar Animal en las colonias Belén, la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, Infonavit La Margarita, San Francisco Mayorazgo y Tlanesse.

Estas acciones, impulsadas por la administración encabezada por el alcalde Pepe Chedraui, acercan servicios gratuitos y orientación especializada a las familias poblanas, promoviendo la salud animal y la tenencia responsable.

Durante las jornadas, se brindaron servicios de vacunación antirrábica, orientación sobre cuidados básicos, esterilización y protección animal, beneficiando a perros y gatos en distintos puntos de la capital.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó que estas actividades forman parte de una estrategia integral para fomentar una cultura de respeto y bienestar hacia los animales.

“Nuestro objetivo es acercar servicios de calidad a las colonias y juntas auxiliares para garantizar mejores condiciones de vida para los animales de compañía. Además de la atención veterinaria preventiva, buscamos generar conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de la tenencia responsable y el cuidado permanente de perros y gatos”, señaló.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de la Ciudad continuará recorriendo distintas zonas del municipio con jornadas y programas enfocados en la salud animal, fortaleciendo la participación ciudadana y contribuyendo a la construcción de una Puebla más responsable y comprometida con el bienestar de todos los seres vivos.

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