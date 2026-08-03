CEN de Morena revisará caso de Nay Salvatori y Grace Palomares

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena será el encargado de determinar el futuro político de las diputadas locales Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez, tras la controversia generada por sus comentarios en un podcast hacia hombres mayores.

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, señaló que la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) evaluará sus perfiles antes de considerar otorgarles candidaturas para el proceso electoral de 2027.

Asimismo, indicó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) analizará las posibles sanciones en su contra por contravención a los estatutos del partido.

En conferencia de prensa, Romero Garci-Crespo subrayó los criterios que guiarán la revisión del caso dentro de las instancias partidistas.

Apuntó que la dirigencia local no puede controlar las actividades personales de sus integrantes, por lo que la valoración de fondo corresponde a los órganos nacionales.

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Tanto la CNE como la CNHJ analizarán si la actuación de las legisladoras se apegó a los principios e ideales del movimiento.

“El tema de la evaluación, tanto la Comisión de Elecciones como la Comisión de Justicia están allá; tenemos gente que tiene la experiencia y la manera de evaluar sobre nuestros ideales y principios”, expresó.

Además, enfatizó que cada representante debe asumir la responsabilidad de sus actos y dar cuenta de la imagen que proyecta ante la ciudadanía.

Aunque la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) admitió que ese tipo de acciones podrían dañar la imagen de Morena, dio el tema por cerrado y delegó la responsabilidad al CEN.

#Puebla 👇🏻 La dirigencia de Morena en Puebla dejó en manos del Comité Ejecutivo Nacional posibles sanciones en contra de las diputadas locales Nay Salvatori y Grace Palomares, tras la polémica que generó sus burlas hacia hombres mayores.



Además, la Comisión Nacional de… pic.twitter.com/kKthe67V4R — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 3, 2026

Editor: César A. García

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