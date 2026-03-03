Amplían jornada de vacunación gratuita en estaciones del RUTA

La Secretaría de Salud estatal amplió durante toda la semana la jornada intensiva de vacunación gratuita en diversas estaciones del sistema RUTA, ante la alta demanda registrada durante el pasado lunes.

Inicialmente, la campaña estaba programada para los días 2 y 6 de marzo, pero ahora se mantendrá activa la aplicación del biológico durante toda la semana en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche en estaciones estratégicas de las tres líneas de RUTA.

En la Línea 1 habrá vacunas en la estación Bosques; en la Línea 2 se mantendrán módulos en la Terminal Margaritas, así como en las estaciones del Centro Comercial Centro Sur, Torrecillas, Espinoza Yglesias, Diagonal Poniente, Alpha y Mercado de Sabores.

Mientras que, en la Línea 3, el biológico se aplicará en Terminal Valsequillo, además en las estaciones de Ciudad Universitaria BUAP, Parque Juárez, Terminal CAPU y Plaza Cristal.

Las personas interesadas deberán presentar copia o versión digital de su CURP o identificación oficial (INE); además, pueden presentar su cartilla de vacunación.

De acuerdo con el reporte epidemiológico con corte al 3 de marzo, en Puebla se han confirmado 145 casos de sarampión, de los cuales 74 corresponden a hombres y 71 a mujeres.

Además, se tienen registrados 378 casos probables, 173 casos descartados y cinco casos confirmados provenientes de otros estados. En total, 12 municipios presentan contagios.

Editor: César A. García

