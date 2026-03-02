Morena Puebla pide a funcionarios evitar polémicas en redes sociales

La dirigencia de Morena en Puebla hizo un llamado para que los servidores públicos del partido se conduzcan con “mesura” y dejen de generar polémica en redes sociales.

Esto luego de las controversias que protagonizaron el alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, y la diputada local, Nayeli Salvatori Bojalil.

En primera instancia, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Olga Romero Garci-Crespo, pidió a Rivera Trejo apegarse a los principios de “austeridad republicana”.

Tras ser exhibido con un fajo de billetes en la mano, la dirigente le recordó que la esencia de Morena es vivir sin opulencias ni derroches.

Sin embargo, defendió que hasta el momento no está confirmado si lo que sostenía el edil era dinero en efectivo, ya que solo fue un video que se difundió en redes sin mayor claridad.

“El papel que cada uno y cada una de ellas representa es de mucha responsabilidad y sobre todo se tiene que hacer con ese respeto y con esa entrega que lo está haciendo la presidenta de México y lo está haciendo nuestro gobernador, Alejandro Armenta”, dijo en rueda de prensa.

En lo que respecta a Nayeli Salvatori, el representante electoral de Morena, Alfonso Bermúdez Ruiz, señaló que debe separar su papel de legisladora de su personaje de “influencer”.

En ese sentido, admitió que no fue correcto que la diputada subiera un video burlándose de la caída de estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Aunque justificó que se trata del personaje denominado “Señora de Las lomas” que Salvatori tiene desde tiempo atrás, coincidió en que debe cuidar la imagen del partido.

