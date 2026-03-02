Donald Trump fija objetivos de la operación militar contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la operación militar ‘Furia Épica’ contra Irán tiene objetivos “claros” y afirmó que su gobierno mantendrá la ofensiva el tiempo que sea necesario.

Desde la Casa Blanca, detalló que las metas centrales son destruir las capacidades de misiles balísticos de Irán, aniquilar su marina, impedir que Teherán obtenga armas nucleares y cortar el apoyo iraní a grupos armados.

Asimismo, el mandatario sostuvo que la ofensiva busca neutralizar amenazas directas a la seguridad estadounidense y evitar que el régimen continúe armando y financiando organizaciones fuera de sus fronteras.

En su primera comparecencia en vivo desde el inicio de los ataques el pasado sábado, afirmó que la operación representó la “última y mejor oportunidad” para frenar el desarrollo del programa de misiles iraní.

Señaló que Irán ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y bases de Estados Unidos en el extranjero, y reiteró que su administración actuará con lo necesario para cumplir los objetivos planteados.

A su vez, Donald Trump indicó que la duración de la ofensiva dependerá de las condiciones en el terreno y podría extenderse más allá de las cuatro o cinco semanas previstas inicialmente.

Durante el acto, el presidente entregó Medallas de Honor a tres militares estadounidenses, y expresó condolencias a las familias de los cuatro efectivos fallecidos en los ataques iniciales.

We're ensuring that the world's number one sponsor of terror can NEVER obtain a nuclear weapon.



President Donald J. Trump highlights the crucial mission objectives of Operation Epic Fury. ⬇️ pic.twitter.com/Llo9ykkoXQ — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2026

Editor: César A. García

