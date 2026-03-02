Actor de “Better Call Saul” ahora trabaja como repartidor de Amazon

El actor John Christian Love, conocido por su participación en la serie Better Call Saul, reveló que actualmente trabaja como repartidor de Amazon debido al freno que atraviesa la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Ernesto, “Ernie”, fue el personaje que Christian Love interpretó en 11 episodios, de la temporada 1 a la 4, del spin-off de Breaking Bad. Su personaje era colaborador cercano de Jimmy McGill, papel encarnado por Bob Odenkirk.

El actor dio a conocer su situación en un foro de repartidores de Amazon en Reddit, donde compartió un mensaje y una fotografía desde su vehículo de trabajo. “Yo también estoy aquí repartiendo con ustedes”, escribió.

Ante cuestionamientos sobre un eventual retiro, afirmó que no ha abandonado su carrera y que continúa buscando oportunidades. También reconoció que su participación en la serie no representó un impulso profesional.

El intérprete recordó que trabaja de forma constante en televisión y cine desde 2010. Antes de Better Call Saul, apareció en Friday Night Lights y tuvo un papel en la película Whiskey Tango Foxtrot, protagonizada por Tina Fey.

Asimismo, señaló que sus regalías por Better Call Saul ascienden a “100 dólares aquí y allá”, pese a ser una de las series más vistas de la plataforma Netflix. Añadió que antes de Amazon ya había trabajado como cartero y repartidor.

