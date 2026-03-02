Tiroteo en bar de Texas deja tres muertos y 18 heridos

Un tiroteo dejó al menos tres personas muertas y otras 18 heridas la madrugada de este domingo en un bar de Austin, en el estado de Texas, Estados Unidos, en un hecho que es investigado como posible acto terrorista.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 horas en una concurrida zona de bares universitarios. El sospechoso, que se ciudadano estadounidense de origen senegalés, fue abatido por agentes que respondieron a la agresión.

La jefa de la Policía de Austin informó que el atacante había estado rondando la calle antes de comenzar a disparar. Posteriormente descendió de su vehículo y continuó accionando el arma hasta que fue neutralizado por los oficiales.

Las autoridades detallaron que los 18 heridos fueron trasladados a hospitales locales y que tres de ellos permanecen en estado crítico. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni del agresor.

De acuerdo con el FBI en el vehículo del sospechoso se encontraron “indicios” de “posibles vínculos terroristas”. De acuerdo con la NBC, aún no se determina si se trató de un acto terrorista o de alguien con problemas mentales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó en un comunicado que “Texas está de luto” Por su parte, el alcalde Kirk Watson reconoció y calificó el hecho como un “momento extremadamente difícil y traumático” para la ciudad.

