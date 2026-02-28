Trump anuncia muerte del líder supremo de Irán tras ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murió tras los ataques conjuntos lanzados por fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país de Medio Oriente.

En una publicación en la red Truth Social, celebró la presunta muerte de Alí Jameneiamenei, a quien calificó como “una de las personas más malvadas de la historia”. Además, llamó a los iraníes a derrocar al régimen actual.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los estadounidenses y las personas del mundo que han sido asesinadas o mutiladas”, escribió.

El anuncio se produjo luego de que fuentes israelíes señalaran más temprano que el líder supremo y otros altos funcionarios habrían muerto durante la ofensiva. Sin embargo, ninguna autoridad ha difundido evidencia oficial.

La escalada ocurre después de que funcionarios estadounidenses concluyeran que las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear se encontraban estancadas y que era poco probable que aceptaran abandonar sus esfuerzos.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos no ha detallado un calendario para la operación militar ni ha presentado un plan para la estabilización del país. No obstante, advirtió que los bombardeos podría continuar varios días.

“Los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO”, sentenció.

