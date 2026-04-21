Armenta respetará acciones del frente cívico opositor al Cablebús

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que respetará las acciones del recién conformado frente cívico opositor al Cablebús; aunque destacó que los señalamientos de un posible “ecocidio” han quedado sin sustento.

En conferencia de prensa, señaló que “la tesis de un ecocidio ya se cayó” con las explicaciones técnicas que presentó hace unos días el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra Parra.

El mandatario defendió que el Cablebús es un sistema de transporte integral, que se articulará con las ciclovías, las cuatro líneas de RUTA y el transporte convencional, además de que es un modelo más rápido y barato en comparación con el metrobús.

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Incluso mencionó que, de haberse optado por la construcción de una línea de metro como en la Ciudad de México, la reacción de opositores y ambientalistas habría sido mayor, debido al impacto que implicaría, como la tala de más árboles, un costo significativamente más alto y el tiempo de ejecución que podría extenderse hasta dos sexenios por las obras de excavación necesarias.

En ese sentido, insistió en que hay personas que han encontrado en el Cablebús una alternativa para trasladarse a sus centros de trabajo o destinos de una forma segura y eficiente, como ocurre en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que el Cablebús en Puebla tendrá una inversión superior a los 6 mil 700 millones de pesos; las obras físicas iniciarían en junio de este año y se prevé que las cuatro líneas que conectarán la zona de Angelópolis con los estadios se concluyan en 2029.

#Puebla 🎙️ El gobernador Alejandro Armenta Mier expresó su respeto a colectivos que insisten en manifestarse contra el Cablebús.



Sin embargo, defendió que se trata de un sistema de transporte más rápido, barato, amigable con el medio ambiente y destacó que "la tesis del ecocidio… pic.twitter.com/6OoUohyCGH — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 21, 2026

Editor: César A. García

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