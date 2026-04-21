Cateo deja dos detenidas y droga asegurada en Coronango

En operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ejecutó un cateo en un inmueble identificado como punto de distribución de narcóticos, ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, municipio de Coronango.

Derivado de una denuncia recibida el 20 de marzo de 2026 sobre la venta de droga en el lugar conocido como cachimba “La Gema”, agentes investigadores realizaron labores de verificación que permitieron obtener el mandamiento judicial correspondiente.

El 19 de abril de 2026, personal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, en coordinación con Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal, dio cumplimiento a la orden de cateo, logrando un resultado positivo.

Durante la diligencia fueron detenidas Rosa Amelia N., de 36 años, y Rosa Delia N., de 47 años, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público por delitos contra la salud.

En el inmueble se aseguraron 30 envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana, 47 dosis de sustancia sólida con características similares al cristal, una bolsa con sustancia con características de cocaína, así como diversos medicamentos controlados.

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