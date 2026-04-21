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martes, abril 21, 2026
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Inicia entrega de Tarjetas Bienestar para adultos mayores y mujeres

Por:
César A. García
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Los beneficiarios de Programas para el Bienestar recibirán su tarjeta del 20 al 25 de abril. / Foto: Especial.

La Secretaría de Bienestar realiza del 20 al 25 de abril la entrega de tarjetas de las Pensiones Mujeres Bienestar y para Personas Adultas Mayores, dirigidas a quienes se registraron durante el mes de febrero.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, informó que el proceso contempla la distribución de la Tarjeta Bienestar, mediante la cual se depositan los apoyos económicos de manera directa.

Para facilitar la entrega, las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto SMS con la información sobre el día, hora y lugar donde deberán acudir para recoger su tarjeta en el módulo correspondiente.

Asimismo, los derechohabientes pueden consultar la ubicación del módulo mediante su CURP en la página oficial de la Secretaría de Bienestar, disponible en el portal www.gob.mx/bienestar.

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La funcionaria explicó que para recibir la tarjeta es necesario presentarse en la fecha indicada, llevar identificación oficial con fotografía en original y copia, así como el comprobante del trámite realizado.

También exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, como redes sociales de la dependencia y la Línea de Bienestar, con el fin de evitar confusiones durante el proceso.

Actualmente, más de 3 millones de mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar, mientras que 13.6 millones de personas adultas mayores son beneficiarias de este apoyo en todo el territorio mexicano.

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