Sismo de magnitud 5.6 sacude Ometepec, Guerrero; no sonó la alerta

Un sismo de magnitud 5.6 se registró la tarde de este viernes 5 de junio con epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el organismo, el movimiento ocurrió a las 14:55 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, por lo que fue percibido en distintas zonas de la Ciudad de México y Puebla.

Pese a ello, la alerta sísmica no se activó en la capital del país, debido a que el movimiento no superó durante sus primeros segundos los niveles establecidos para emitir el aviso.

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Tras el movimiento telúrico, autoridades de la Ciudad de México activaron los protocolos de revisión correspondientes para descartar afectaciones en inmuebles e infraestructura.

En Puebla, autoridades estatales informaron que se mantiene el monitoreo en coordinación con los municipios para verificar posibles afectaciones derivadas del movimiento.

Hasta el momento no se reportan daños mayores ni personas lesionadas, mientras las autoridades continúan con la evaluación de posibles afectaciones por el sismo.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc 29 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:00 Lat 16.62 Lon -98.67 Pf 10 km pic.twitter.com/Xh8ShUxUEK — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 5, 2026

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