Asesinan a James Handy, actor de “Top Gun: Maverick” y “Logan”

El actor estadounidense James Handy, reconocido por sus papeles interpretados en películas como “Top Gun: Maverick”, “Logan”, “Jumanji”, entre otras, falleció a los 81 años tras un violento incidente en su residencia en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Handy fue encontrado inconsciente en el patio de su residencia ubicada en el barrio Tarzana, por heridas provocadas por un arma blanca. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, en donde confirmaron su fallecimiento.

La policía de Los Ángeles informó que un hombre de 44 años identificado como Michael Gledhil, hijo de la pareja sentimental del actor, fue detenido como el principal sospechoso del homicidio del actor. Según las investigaciones preliminares, el hombre realizó una llamada a emergencia 911 antes de ser arrestado por las autoridades.

#Tendencias 🕊️ Hollywood de luto: James Handy, actor estadounidense reconocido por sus interpretaciones en películas como “Top Gun: Maverick”, “Jumanji”, entre otras películas, fue as*sin*do.



El reconocido actor murió a los 81 años luego de ser apuñalado en su residencia en… pic.twitter.com/WAW09hJbcq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 5, 2026

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James Handy desarrolló una extensa carrera artística durante casi cinco décadas. Además de su participación en el cine, participó en exitosas series de televisión como Law & Order, NCIS: Los Ángeles, Criminal Minds, The West Wing y Alias, consolidándose como uno de los actores de reparto más reconocidos en Hollywood.

La noticia ha generado reacciones de tristeza entre colegas y seguidores del actor, quienes han destacado su profesionalismo y legado dentro de la industria del entretenimiento. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias y el posible móvil del crimen.

Editor: Arturo Medina