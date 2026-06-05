Entregan despensas a personas con discapacidad en Zacatlán

Con el compromiso de continuar impulsando acciones en favor de los sectores más vulnerables, el Gobierno de Zacatlán llevó a cabo el “Programa de Atención Alimentaria a Personas con Discapacidad”, con la directriz del Gobierno de Alejandro Armenta.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal, Bety Sánchez, acompañada de la delegada de la Microrregión 02 de Huauchinango, Angélica Ávila Tecorralco, así como integrantes del Cabildo y personal del Sistema Municipal DIF.

Durante esta jornada se beneficiaron a más de mil 13 personas inscritas en el programa de discapacidad, mediante la entrega de despensas alimentarias que contribuyen a mejorar la alimentación, el bienestar y la calidad de vida de las familias zacatecas.

En su mensaje, la presidenta municipal reiteró el compromiso de su administración de trabajar con cercanía y sensibilidad social.

También agradeció el apoyo del gobernador Alejandro Armenta y su esposa, la presidenta del SEDIF Puebla, Ceci Arellano.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatlán reafirma su compromiso de seguir construyendo un municipio más incluyente, solidario y con mayores oportunidades para todas y todos.

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