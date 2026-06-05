Chef de la UDLAP se integra al Club Vatel México

El chef Roberto Palacios, director académico del Departamento de Turismo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), recibió su nombramiento como miembro activo del Club Vatel capítulo Puebla, consolidándose, así, como parte de una de las asociaciones más importantes que reúnen a expertos de la industria gastronómica y de hospitalidad en México.

El Club Vatel es una organización que promueve el intercambio de conocimientos, la colaboración entre profesionales y el desarrollo de proyectos orientados al fortalecimiento del sector turístico y gastronómico. Su membresía distingue a quienes han demostrado excelencia, liderazgo y compromiso con la cultura gastronómica.

Para el chef Roberto Palacios, este nombramiento representa un logro construido a partir de años de dedicación y trabajo constante. “Obtener este reconocimiento a nivel personal es un logro por el trabajo, por el tiempo dedicado y por la trayectoria. A nivel profesional representa un paso importante para seguir creciendo en el entorno culinario”, señaló.

Asimismo, destacó que pertenecer a Vatel constituye uno de los mayores referentes dentro de la profesión gastronómica. “Cuando te formas en la cocina, el pertenecer a esta asociación es algo que añoras, porque el obtener este reconocimiento y pertenecer a ella es asegurar la calidad del trabajo y de la trayectoria como profesional culinario”, afirmó el académico UDLAP.

Algo que destacó el chef Roberto Palacios es que esto tendrá un impacto directo en la formación de los estudiantes del Departamento de Turismo de la Universidad de las Américas Puebla, ya que “el impacto que tiene pertenecer a Vatel México para nuestros estudiantes es continuar con esta línea de enseñanza bajo los estándares de calidad franceses que caracterizan al programa de Artes Culinarias de la UDLAP”, explicó.

De igual forma, destacó que este nombramiento fortalecerá la vinculación entre la academia y los principales actores de la industria, generando mayores oportunidades de aprendizaje, actualización y colaboración para la comunidad universitaria. Finalmente, el chef Roberto Palacios, director académico del Departamento de Turismo de la UDLAP, envió un mensaje a los futuros profesionales del sector turístico y gastronómico, recordándoles que “la disciplina y la constancia a lo largo del tiempo serán indispensables para crecer como profesionistas gastronómicos”.

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