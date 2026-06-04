Azteca UDLAP gana Casco de Oro al Estudiante Jugador del Año

La excelencia deportiva y académica de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) vuelve a ser reconocida a nivel nacional debido a que, por tercera ocasión, un integrante de los Aztecas de Futbol Americano se hizo acreedor al premio Casco de Oro en la categoría Estudiante Jugador del Año de la ONEFA, distinción que reconoce su desempeño en el emparrillado y su alto rendimiento académico, elementos básicos del programa deportivo de esta institución educativa.

“Mi promedio fue de 9.6, eso habla de que sí puedes combinar una temporada deportiva con la parte académica, aunque es complicado porque viajas y tienes que dedicar mucha concentración al equipo, pero no puedes dejar a un lado a la escuela”, expresó el estudiante de Arquitectura de la UDLAP, Juan Pablo Santana Zúñiga, quien como preámbulo a este premio y para iniciar la temporada 2026 de la Ola Verde, recibió también la distinción de la Asociación Nacional de Cronistas de Futbol Americano (ANCFA) y el Salón de la Fama del Futbol Americano en México, gracias también a su desempeño académico durante el semestre de otoño 2025. “Por todo esto, el ganar este nuevo reconocimiento me motiva más a seguir siendo un mejor estudiante atleta dentro y fuera del campo”, agregó el miembro de la Ola Verde, Juan Pablo Santana.

Cabe destacar que esta es la tercera ocasión que un jugador azteca obtiene un Casco de Oro en la categoría Estudiante Jugador del Año, ya que José Cervantes Blanca (corredor) y José Miguel García García (linebacker) lo recibieron en 2013 y 2014, respectivamente. De igual forma, es el segundo año consecutivo en que un estudiante de la UDLAP se pinta de dorado en 2025, como es el caso de Juan José Acosta Miller (corredor), quien fue galardonado como Campeón Anotador.

Es importante mencionar que hay otros jugadores de la Tribu Verde de futbol americano que han recogido el premio Casco de Oro en otras categorías: en 2011 y 2012 lo hizo Iván Zárate Heras (jugador safety) como Defensivo del año; Robin González Carmona (receptor) fue Jugador del año en 2013; Norman Contla (quarterback) fue Jugador Más Valioso del Año y Jean Claude Madín Cerezo (receptor) fue Ofensivo del Año en 2014; Norman Contla fue “Jugador del Año” y Jorge Eduardo Retana Padilla (receptor) fue el “Campeón Anotador” en 2015.

Por lo anterior, con esta nueva distinción en 2026, los Aztecas UDLAP consolidan una tradición de excelencia que los ha caracterizado durante décadas, como uno de los programas deportivos universitarios más exitosos del país. Asimismo, el logro de recibir por tercera ocasión un Casco de Oro en la categoría Estudiante Jugador del Año refleja la calidad de los estudiantes-atletas de la UDLAP, el trabajo realizado por entrenadores, profesores y administrativos, además del compromiso con la formación integral de la Universidad de las Américas Puebla con sus estudiantes y el desarrollo de líderes en todos los ámbitos.

El reto venidero para los Aztecas es seguir trabajando en las aulas y el emparrillado a fin de prepararse para una temporada 2026 de mucho esfuerzo; por lo anterior, entre sus próximos planes está tener una práctica conjunta con un equipo de la ONEFA para el próximo 19 de junio al mediodía en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, donde habrá oportunidad de ver a los jugadores novatos, a Iker Ayala como quarterback y un adelanto de los Aztecas 2026.

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