UDLAP abre convocatoria para Musical Theatre Lab 2026

¿Te gusta cantar, bailar, componer o escribir música? La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) lanza el primer Musical Theatre Lab UDLAP 2026, un encuentro intensivo diseñado para quienes desean perfeccionar sus habilidades en el teatro musical y desarrollar proyectos creativos en un entorno de excelencia académica, colaboración artística y vinculación con especialistas de reconocido prestigio.

Del 18 al 28 de junio, el campus de la UDLAP tendrá, como parte del Musical Theatre Lab UDLAP 2026, talleres interdisciplinarios, masterclasses, entrenamiento en canto, actuación y danza, sesiones de dramaturgia y composición musical, así como conferencias sobre la industria del teatro musical, actividades de networking y el desarrollo colaborativo de minimusicales que culminarán en showcases abiertos al público.

Invitados de talla internacional

Entre los invitados especiales destaca la presencia de Ryan Driscoll, jefe del programa de Teatro Musical de la Universidad de Colorado, quien compartirá su experiencia internacional con los participantes.

Asimismo, el laboratorio contará con la presencia de reconocidos artistas UDLAP, por un lado, estará presente Cristina Nakad, egresada de Música y actual intérprete de Carlota en El Fantasma de la Ópera; Jaime Bermejo, egresado de Danza e integrante del elenco de La historia de Mowgli; Paul Delfín, director escénico de ópera y teatro musical; y el Mtro. Saín Leyva, destacado músico y director musical mexicano.

¿A quién está dirigida esta convocatoria?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 15 años con experiencia previa en teatro musical, canto, danza, actuación, dramaturgia o composición musical, que cuenten con disponibilidad para participar durante todo el encuentro y con interés por trabajar en un ambiente colaborativo e inclusivo.

Las personas interesadas podrán participar en una de las dos vertientes: Intérpretes o creadores En el primer caso, deberán enviar un video interpretando una canción, su currículum artístico y material musical para trabajar durante el encuentro. Quienes opten por la vertiente de creadores deberán presentar una muestra escrita de un trabajo previo, currículum artístico y una propuesta de minihistoria para desarrollar durante el laboratorio.

La cuota de recuperación es de $4,800 pesos para la comunidad UDLAP y 6 mil 500 pesos para el público general. Las postulaciones deberán enviarse al correo teatro.musical@udlap.mx.

La fecha límite para recibir documentos es el viernes 5 de junio de 2026 a las 23:59 horas, mientras que los resultados se darán a conocer el lunes 8 de junio de 2026. Posteriormente, las personas seleccionadas deberán formalizar su inscripción antes del 12 de junio de 2026.

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