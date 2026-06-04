Se fuga presunto secuestrador durante traslado hacia Puebla

Autoridades estatales iniciaron una serie de investigaciones luego de que una Persona Privada de la Libertad que enfrentaba un proceso judicial por secuestro escapara mientras era trasladada desde la región de Tehuacán hacia la capital poblana.

El hombre, identificado como Luis Ángel N., era movilizado para atender diligencias relacionadas con su proceso legal cuando logró evadir la vigilancia de los elementos encargados de su resguardo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que el incidente se registró en inmediaciones del municipio de Amozoc durante un procedimiento de custodia penitenciaria.

#Seguridad 🚨 La SSP confirma que Luis Ángel N., reo vinculado a proceso por el delito de secuestro, se fugó durante un procedimiento de traslado de la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla. pic.twitter.com/DSJgZCoroV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Tras conocerse los hechos, se activaron mecanismos de coordinación entre distintas corporaciones para desplegar acciones de búsqueda en la zona y en municipios cercanos, con el objetivo de localizar al prófugo y ponerlo nuevamente a disposición de las autoridades competentes.

Paralelamente, la dependencia estatal notificó de los hechos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y entregó a dos policías custodios para que se desarrollen las investigaciones correspondientes sobre su actuación durante el traslado.

#Seguridad 🔴 Trasciende que la madrugada de este jueves un hombre acusado de privación ilegal de la libertad era trasladado desde Huauchinango a la capital poblana, para comparecer en una audiencia en Casa de Justicia; sin embargo, en el proceso logró escapar de la policía.… pic.twitter.com/eQg6Y75Evk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Además de las diligencias ministeriales, la SSP abrió un procedimiento interno para revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar si existieron irregularidades que facilitaran la evasión del procesado.

La dependencia aseguró que mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que comprometa la seguridad institucional y reiteró que colaborará con las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.

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