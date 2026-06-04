Disputa por predios deja dos muertos y una mujer herida en Tepanco de López

La presunta disputa de terrenos familiares habría provocado el inicio de una agresión y conflicto armado que dejó como saldo a dos personas sin vida y una más herida de bala en el municipio de Tepanco de López, por lo que el caso ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Tres de Mayo, donde varias personas sostuvieron una discusión derivada de un conflicto por predios y asuntos legales relacionados con la propiedad de tierras.

Durante el altercado, uno de los involucrados presuntamente sacó una escopeta y disparó contra las víctimas, para después escapar antes de la llegada de las autoridades.

Vecinos de la zona solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica. Sin embargo, al revisar a los dos hombres atacados confirmaron que ya habían fallecido a consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión.

Por otra parte, una mujer que también resultó lesionada fue estabilizada por personal de emergencia y posteriormente trasladada a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tehuacán, donde quedó bajo observación médica.

Elementos de corporaciones estatales aseguraron el área para preservar los indicios, mientras agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la región para localizar al presunto responsable; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que derivaron en la agresión.

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