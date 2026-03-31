Intensa granizada cubre calles y cultivos en Aljojuca y el Valle de Serdán

La tarde de este lunes, una intensa granizada sorprendió a pobladores de Aljojuca y del Valle de Serdán, dejando completamente cubiertas de blanco calles y terrenos de cultivo.

La fuerte granizada se presentó alrededor de las 17:00 horas, sorprendiendo por completo a los habitantes de la zona, quienes señalaron que desde las 14:00 horas las nubes comenzaron a ponerse negras, señal de que llovería en la región.

La lluvia empezó alrededor de las 17:00 horas con una precipitación intensa que duró aproximadamente 30 minutos, tiempo durante el cual cayó una granizada que dejó completamente blancos los terrenos de cultivo de la comunidad de Jalapasco, en Aljojuca. Ante ello, agricultores tuvieron que buscar la manera de cubrir sus parcelas para evitar pérdidas.

Alrededor de las 18:00 horas, la lluvia culminó. En ese momento, personal de Protección Civil municipal inició recorridos para verificar si había daños materiales o pérdidas humanas. Hasta el momento no se registraron daños que lamentar.

Te recomendamos: