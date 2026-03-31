Balacera deja al menos tres muertos en General Felipe Ángeles, Puebla

Por:
Jesus Zavala
-
26
Hombres armados disparan entre 30 y 60 proyectiles en vía pública.

Durante una balacera ocurrida en plena vía pública del municipio de General Felipe Ángeles, se reportó un saldo preliminar de tres muertos y tres heridos, previo a la conclusión de peritajes en el área.

El crimen tuvo lugar en la comunidad de Santa Úrsula Chiconquiac, donde hombres armados llegaron para disparar contra otro grupo de civiles que deambulaban por la zona.

Entre la Avenida López Mateos y la Avenida 6 Oriente, quedaron al menos tres hombres sin vida, uno de ellos portando un arma de fuego.

Mientras tanto, civiles reportaron a emergencias la presencia de por lo menos otros tres lesionados; abundando que, en la escena habrían sido disparados entre 30 y 60 proyectiles balísticos.

Esto movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y autoridades federales que resguardaron el perímetro sin que existieran personas detenidas.

El crimen quedó bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos, y hasta ahora se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas o ataque directo entre grupos delictivos de la región.

Es imperante señalar que, durante la comisión de esta agresión múltiple, también se reportaron vehículos e inmuebles dañados, lo cual provocó caos entre la ciudadanía local.

Te recomendamos:

Detienen en flagrancia a un hombre por abuso sexual en San Pedro Cholula

Notas relacionadasmás del autor