Balacera deja al menos tres muertos en General Felipe Ángeles, Puebla

Durante una balacera ocurrida en plena vía pública del municipio de General Felipe Ángeles, se reportó un saldo preliminar de tres muertos y tres heridos, previo a la conclusión de peritajes en el área.

El crimen tuvo lugar en la comunidad de Santa Úrsula Chiconquiac, donde hombres armados llegaron para disparar contra otro grupo de civiles que deambulaban por la zona.

Entre la Avenida López Mateos y la Avenida 6 Oriente, quedaron al menos tres hombres sin vida, uno de ellos portando un arma de fuego.

#Seguridad 🚨 En el municipio de General Felipe Ángeles, una balacera dejo un dado de cuatro muertos y tres heridos.



Durante el crimen se realizaron cerca de 60 disparos y la FGE ya investiga el caso, mientras que la escena hasta estos momentos continúa por bajo resguardo de… pic.twitter.com/94XKGEmLhu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 31, 2026

Mientras tanto, civiles reportaron a emergencias la presencia de por lo menos otros tres lesionados; abundando que, en la escena habrían sido disparados entre 30 y 60 proyectiles balísticos.

Esto movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y autoridades federales que resguardaron el perímetro sin que existieran personas detenidas.

El crimen quedó bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos, y hasta ahora se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas o ataque directo entre grupos delictivos de la región.

Es imperante señalar que, durante la comisión de esta agresión múltiple, también se reportaron vehículos e inmuebles dañados, lo cual provocó caos entre la ciudadanía local.

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