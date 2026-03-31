Detienen en flagrancia a un hombre por abuso sexual en San Pedro Cholula

Un hombre identificado como Jesús Pablo N., de 26 años, fue detenido por agentes de la Policía Municipal de San Pedro Cholula en flagrancia, al agredir sexualmente a una mujer que caminaba con su hija.

La víctima pidió el apoyo de las autoridades, al referir que el masculino en cuestión le había realizado tocamientos lascivos cuando caminaba junto a su hija menor de edad sobre la calle 25 Poniente, entre la 3 y 5 Sur.

Los agentes procedieron a detener a Jesús Pablo en el Barrio de La Magdalena, por lo que el sujeto en cuestión fue llevado ante el Ministerio Público para fincar responsabilidad en su contra.

Además, la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) se encargó de dar acompañamiento y asesoría a la víctima y su hija, por lo que fueron canalizadas para recibir atención psicológica y apoyo legal.

Además, la afectada fue orientada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar su denuncia formal e iniciar las pesquisas de ley.

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